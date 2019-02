MN - Primavera, Sala: "Risultato importante, ci dà autostima e ci porta avanti in classifica. Mister Giunti ci ha dato forza"

Alessandro Sala ha parlato ai cronisti presenti al Vismara dopo la vittoria del Milan Primavera sul Genoa. Ecco le dichiarazioni raccolte dall'inviato di MilanNews.it: "Abbiamo preparato bene la partita settimana e raggiunto un risultato molto importante che dà autostima e ci permette di fare un passo avanti in classifica anche. Giunti ci ha dato molta forza, lui che ha fatto parte di questa società. Il fatto di essere un gruppo in campo ci dà una mano perchè fino alla fine lottiamo per ottenere il risultato".