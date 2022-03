MN - Scaramuzzino su Milan e Inter: "Crisi realizzativa solo momentanea"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Scaramuzzino, radiocronista per RaiSport del derby di ieri sera, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sul momento di Milan e Inter: "L'Inter nel derby è stata poco brillante, ma è sempre difficile farle gol. Ieri sera, oltre a Lautaro Martinez, è mancato alla squadra anche il miglior Barella. Come per i rossoneri, la crisi realizzativa è solo momentanea. Non è un caso, d'altronde, che Inter e Milan dispongano dei due migliori attacchi della Serie A...".