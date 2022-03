MN - Scaramuzzino sui goal sbagliati dal Milan: "Derby molto dispendioso, ci sta"

MilanNews.it

Giovanni Scaramuzzino, radiocronista per RaiSport del derby di ieri sera, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sui troppi goal sbagliati dal Milan: "Il Milan ha disputato una prova molto dispendiosa sul piano fisico. Perciò, arrivare poco lucidi al tiro a volte è inevitabile. In un paio di circostanze è stato bravo Handanovic, in altre la mira è stata imprecisa. Ci sta".