MN - Scaramuzzino sul Milan: "Nessuno sa quanto possa vincere questa squadra"

© foto di DANIELE MASCOLO

Giovanni Scaramuzzino, radiocronista per RaiSport del derby di ieri sera, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sulle chances Scudetto del Milan: "Pioli ha plasmato una squadra capace di dettare i ritmi alla partita. Ieri sera, credo ad esempio che Florenzi abbia disputato contro Perisic una gara più che positiva, ma non solo nell'uno contro uno, quanto nell'acquisita capacità ormai di combinarsi bene con i movimenti dei compagni. Resta da affinare per il Milan nel suo complesso la gestione del pallone e della partita in alcune situazioni di vantaggio che suggerirebbero anche di rallentare. Ma ovviamente non è stato il caso del derby. Nessuno può sapere se, quanto e che cosa possa vincere questa squadra... ma credo che resterà protagonista fino al termine della stagione".