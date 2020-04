MN - Tarozzi: "Mi allenavo con Van Basten durante il suo calvario, la sua conferenza d'addio un colpo al cuore"

Paolo Tarozzi, ex capo della comunicazione al Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva a MilanNews.it (QUI l'articolo completo) e ha parlato di Marco van Basten.

Che cos’è stato, per lei, Marco Van Basten?

“Vi svelo un aneddoto che sanno in pochi. Ho avuto la fortuna di allenarmi con lui durante il suo calvario. Prima di fare l’uomo di comunicazione, ho giocato in Serie C1 e ho sempre mantenuto viva la mia passione per il calcio. Quando lui non poteva allenarsi con la squadra, lui chiese il benestare a Capello e Galliani per avermi al suo fianco. È stato un onore anche solo cambiarmi nel suo stesso spogliatoio”.

Quanto è stato difficile organizzare la sua conferenza stampa d’addio?

“E’ stato un colpo al cuore. Noi avevamo saputo da due mesi che avrebbe smesso, ma non sapevamo se lui avesse voglia di fare qualcosa di pubblico. Bisognava aspettare i suoi tempi e le sue reazioni. Poi quando ha deciso, ha fatto quel giro di campo prima del trofeo Berlusconi dove si è spenta una parte di San Siro. Come Marco ne ho visti pochi. Ed è stata durissima convocare i giornalisti per quell’annuncio. Ma purtroppo fece delle scelte sbagliate con Marti prima e con Martens poi”.