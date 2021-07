Montolivo su Pessina e Cristante: "Emergere negli ultimi anni del Milan sarebbe stato difficile per chiunque"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Riccardo Montolivo ha parlato di Cristante e Pessina ceduti dal Milan. Queste le sue parole: "Pessina e Cristante? Emergere negli ultimi anni del Milan sarebbe stato difficile per chiunque. Eravamo una squadra in difficoltà. Non è giusto dare troppe colpe alla società Milan per aver venduto quei talenti perché in quel momento storico emergere era molto, molto difficile se non impossibile. Oggi stiamo parlando di un Milan che funziona".