Morace a MN: "Prime in classifica? Guardo solo le prestazioni, voglio vincere ogni domenica. La presenza di Leonardo e Maldini..."

Carolina Morace, coach del Milan Femminile, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it al termine della sfida vinta contro il Tavagnacco: "Squadra difficile, l'avversario si era chiuso nella metà campo e con pochissimi spazi. Siamo rimaste concentrate in tutta la partita, alla fine al posto di calare siamo usciti con una reazione a livello caratteriale. Contento del gol di Thaisa De Moraes, fa la differenza e ha fatto un gol da grande brasiliana. So che con queste ragazze posso cambiare diversi moduli, sono tutte intelligenti e pronte tatticamente. Ho la loro disponibilità e c'è soddisfazione, volevo aggirare la difesa avversaria serratissima. Il Tavagnacco non ha avuto nessuna occasione, in settimana avevamo lavorato moltissimo sul nostro giropalla e le posizioni in campo da tenere. Sono davvero contenta di questo".

Le prestazioni di Giacinti e Giuliano: "Valentina si sta confermando ad altissimi livelli, con prestazioni da titolare in Nazionale. Merita di giocare sempre. Una ragazza che lavora per la squadra, lotta su ogni pallone e attacca benissimo la profondità. In poche come lei. Manuela invece è bravissima nel gestire la palla, nel cambiare gioco e nel far respirare la squadra. Oggi voglio sottolineare la prova di tante ragazze, come la nostra difesa".

Il primo posto in classifica: "Non la guarda la classifica, penso ai risultati e alle mie ragazze. Dobbiamo saper replicare grandi prove ogni fine settimana, le piccole contro di noi raddoppiano le forze e dobbiamo sempre avere una grande voglia di vincere".

La presenza di Leonardo e Maldini: "Non ci hanno detto nulla negli spogliatoio perché, da ex giocatori, sanno che in certi momenti non c'è bisogno di parlare. Quando li ho visti temevo che le nostre avversarie si caricassero ancora di più, ma per tutte noi è splendido avere la società presente. Sono tutte contente".

Una squadra senza paura: "Giochiamo a viso aperto contro tutte. In campo ripetiamo bene ciò che facciamo in settimana, quello che propongo e ripetiamo in campo. Si fidano di quello che faccio".

Le difficoltà offensive: "Oggi la palla non entrava, era frustrante. Poi siamo riuscite ad imporci ed è stata una grande gioia. Tutte le vittorie fanno bene perché danno forza e sicurezza nei propri mezzi".

Le condizioni di Bergamaschi: "Sta recuperando dal suo infortunio, lo staff la segue ogni giorno e quotidianamente verrà reintegrata".

Lo scontro diretto con la Juventus: "Non guardo troppo in là e non guardo nemmeno tanto alla Juventus. Sono abituate a vincere e a giocare sotto stress, per cui non sto pensando troppo a quella sfida. Pensiamo al nostro campionato, facendo risultati domenica dopo domenica".

L'Italia femminile ai Mondiali di volley: "Che peccato, ma queste donne possono trascinare lo sport. Dobbiamo dare più mezzi alle donne per poterle mettere in luce".