Ordine su Higuain: "La sua frase 'perchè ammonisci sempre me?' ha una ragione"

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, è intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 e in merito alla squalifica di Higuain per due giornate ha dichiarato: "Nei due anni di Juve con 105 presenze Higuain ha avuto 8 gialli, nei 3 anni di Napoli 18 e 1 rosso a Udine. In 9 partite di Milan ha avuto 4 gialli e un rosso meritato, la sua frase 'perchè ammonisci sempre me?' ha una ragione. Qual è la differenza tra protestare e prendo 2 giornate e offendo l'arbitro e prendo 2 giornate?".