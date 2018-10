P. Rossi su Higuain: "Tolti Messi e CR7, è il più forte 9 del mondo"

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Paolo Rossi ha speso parole d’elogio per Gonzalo Higuain: "Il 9 più forte del mondo? Escludendo Messi e Ronaldo, io scelgo Higuain. Segna da dentro e da fuori l’area, gioca per la squadra, fa i movimenti giusti. Non gode della considerazione dei fuoriclasse perché ha sbagliato qualche finale, ma il suo potenziale è superiore a quello di Lewandowski, Aguero, Kane. Neymar e Cavani, invece, non sono 9 classici. Niente podio per Icardi? Per adesso no anche se ha grandi spunti e segna. Però partecipa poco al gioco. Fortissimo, ma non è il mio preferito. E non credo che sia destinato a un’evoluzione tattica: il suo stile è quello". In chiave Nazionale, invece, Rossi ha parlato anche di Cutrone: "Mi piace molto perché è un attaccante vero, trasmette cattiveria e va sempre al posto giusto nel momento giusto. Ha 21 anni, bisogna puntare su di lui anche se ha poco spazio e vederlo con Higuain è quasi impossibile".