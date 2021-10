Perinetti: "Lucca e Colombo sono profili da seguire"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, il direttore sportivo del Siena, Giorgio Perinetti, ha parlato di due giovani attaccanti che stanno facendo benissimo in Serie B: "Per la sua struttura fisica - ha dichiarato - Lucca ha avuto una maturazione tardiva. Lui e Colombo della SPAL sono due profili da seguire". Una considerazione anche sulla corsa Scudetto: "Le partenze soft di Allegri sono famose come le rimonte. Vedo la Juventus protagonista per questo campionato. Anche se la mia favorita è l’Inter".