Pintus: “Che figata il ritorno di Maldini, dà sicurezze ai tifosi. Su Leonardo…”

Intervistato da Tuttosport, Angelo Pintus, noto comico e grande tifoso milanista, ha commentato così i ritorni al Milan di Maldini e Leonardo: “Il fatto che ci sia Maldini è una figata e dà sicurezze ai tifosi. Leonardo bene, ma non dimentichiamoci che è andato all’Inter: se vai con una ragazza e poi torni dalla tua ex, stai sicuro che la ex se lo ricorderà comunque per sempre”.