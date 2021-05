Pioli a MilanTv: "Le condizioni di Zlatan sono difficili da valutare. Questo gruppo ha grande senso di appartenenza"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Stefano Pioli ha parlato nel post partita di Juventus-Milan. Queste le domande e le risposte:

Sulla vittoria di questa sera e l'atteggiamento mostrato.

"Sì ho sempre pensato che non esistano partite perfette ma stasera ci siamo andati vicino per attenzione, spirito e qualità. E' una partita e una vittoria importantissima che voglio dedicare ai tifosi che ci hanno dato una carica emozionante. sarà la partita della svolta se riusciremo a continuare questo percorso anche Mercoledi con il Torino"

Sull'abbraccio con Brahim e la grande prestazione dello spagnolo.

"In quell'abbraccio c'era un abbraccio per tutti i giocatori. Brahim è un giocatore molto giovane e bravissimo. Mi ricorda caratterialmente il Pioli giocatore che quando sapeva di non giocare si incupiva e si rattristava. E' molto più forte di me ma è un ragazzo molto determinato e mi ricorda alcuni miei atteggiamenti"

Sulle condizioni di Zlatan.

"Zlatan non ha giocato al 100% ma non voleva mancare. La sua presenza è importante per noi. Ha avuto un fastidio al ginocchio, avvertito anche in settimana ma ora è difficile da valutare anche in vista di mercoledì. Ora pensiamo alla gara di Torino"

Sulla strategia di gioco e sui prossimi impegni.

"Noi cerchiamo in tutte le partite di avere una strategia e di prendere posizioni che possano mettere in difficoltà gli avversari. Abbiamo optato per Brahim per un preciso piano tattico. E' bello vedere un giocatore che si fa trovare pronto anche quando non gioca spesso. E' un gruppo che non ha mai mancato in disponibilità e senso di appartenenza. Ora dobbiamo portare a casa un grande risultato, se no resta solo il tabù sfatato dello Stadium. Ora testa a mercoledì"

Un messaggio ai tifosi.

"Auguri a tutte le mamme sopratutto alla mia che non ci credeva così tanto. Un grazie a tutti i tifosi che ci hanno aiutato tanto e forza Milan"