Rizzoli: "Il var è un progetto giovane e va migliorato attraverso gli errori"

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, Nicola Rizzoli ha parlato di tanti temi legati alla ripresa e al Var. Queste le sue parole sui miglioramenti possibili per la tecnologia in campo:

Può essere migliorato il VAR?

"Il ruolo del VAR non è ancora professionale, nel giro di qualche anno saranno tutti professionisti. L'arbitro preferisce chiaramente non sbagliare, bisogna in questo caso applicare un protocollo che è molto restrittivo proprio per il "grave ed evidente errore". Il protocollo può essere migliorato, il progetto VAR è giovane e quindi anche attraverso gli errori verrà perfezionato".