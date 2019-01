RMC SPORT - Arquilla: "Paquetá grandi qualità, ma sono tanti 35 milioni"

Per parlare di calcio brasiliano e di talenti verdeoro, è intervenuto in diretta a Garrisca al Vento!, programma in onda ogni giovedì su RMC Sport realizzato e curato da FirenzeViola.it, l'intermediario Angelo Arquilla,: "Paquetá è un giocatore che fa molto bene qua in Brasile ma vedremo al Milan. Possiede grandissime qualità ma trovo esagerati i trentacinque milioni spesi per l'acquisto. Anche Gabigol costato tantissimo non ha reso bene. Vitor Hugo lo conosco molto bene, consigliai io alla vecchia dirigenza della Fiorentina di prenderlo. Hugo è un giocatore spavaldo, commette salvataggi incredibili ma anche errori clamorosi".