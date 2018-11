RMC SPORT - Di Gennaro: "Occhio ad André Silva, in Nazionale fa sempre bene"

Nel corso di RMC Sport Live Show è intervenuto Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, parlando così dell'ex rossonero André Silva.

Quali saranno i pericoli principali contro il Portogallo?

"Senza Cristiano Ronaldo sono compattati e stanno facendo bene. Anche loro giocano molto palla a terra con grande fraseggio. Hanno terzini capaci di spingere tanto. In attacco c'è André Silva che nel Milan non si è visto mentre in nazionale sta facendo bene. Sarà tecnicamente una partita ricca di spunti e se l'Italia gioca come contro la Polonia avremo la consapevolezza di aver preso la strada giusta".