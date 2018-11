RMC SPORT - Jacobelli a MN: "Sanzioni UEFA? Mi auguro siano le più moderate possibili. Tra Ibra e Pato..."

Intervenuto a RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha dichiarato:

Sulla Juventus: "Credo posso essere una sconfitta salutare quella di ieri dei bianconeri contro lo United. Dopo un grande inizio di stagione, la Juventus può tornare con i piedi per terra. Ieri ha sbagliato troppi gol e alla fine ha pagato gli errori del portiere, soprattutto in occasione del 2-1. La Juventus deve riflettere sugli errori che ha commesso. La gara contro il Milan arriva nel momento giusto per i bianconeri".

Su Bonucci: "Si è parlato tanto del suo passaggio al Milan, dove è diventato anche capitano. La scorsa stagione del Milan, per me, è stata positiva, così come è stato positivo il lavoro di Gattuso che con le ultime tre vittorie di fila si è preso una bella rivincita su quello che lo criticavano. Bonucci ha colto l'occasione di poter tornare alla Juventus, dove conosce bene i meccanismi difensivi e grazie a questo ha iniziato bene questa stagione".

Su Ibra e Pato: "Credo che Ibrahimovic abbia maggiori chance. Lo svedese ha aperto al Milan nelle scorse ore, sia lui che Raiola vedono molto bene la possibilità di tornare in rossonero. Anche il rapporto di Raiola con la nuova dirigenza milanista è ottimo, così come non è un mistero che la signora Ibrahimovic voglia tornare a Milano. Vedremo cosa succederà".

Sulle sanzioni dell'Uefa: "Mi auguro che le sanzioni siano più moderate possibili perchè quella è stata una decisione politica".