RMC SPORT - Pancaro a MN: "Gattuso verrà giudicato non solo per i risultati. Higuain? Deve controllarsi di più"

Giuseppe Pancaro, ex difensore del Milan ed attuale allenatore, ha parlato ai microfoni di RMC Sport nel corso della trasmissione MilanNews.

Su Milan-Juventus: "Il Milan ha fatto una partita dignitosa, bisogna analizzare il contesto e il momento in cui queste partite avvengono. La Juventus è superiore a tutte in Italia, a questo si aggiungono anche i problemi di infortuni e l'espulsione di Higuain".

Su Bakayoko: "A me non dispiace, nonostante le critiche arrivate. E in effetti ultimamente si è visto qualche miglioramento".

Sugli infortuni che possono condizionare il lavoro di Gattuso: "E' una riflessione giusta. Gli allenatori sono legati ai risultati, però c'è da dire che Gattuso è tutelato da Leonardo e Maldini e che nella valutazione che andranno a fare i due dirigenti analizzeranno le condizioni in cui Gattuso si è ritrovato ad allenare".

Sulla squalifica di Higuain: "Fermo restando che chi ha giocato a calcio capisce gli stati d'animo che si possono provare in questi momenti, va detto che ha sbagliato. Sono giuste le due giornate di squalifica, ma non lo condannerei, perchè sono cose che possono capitare ed è successo anche a me di perdere la testa in campo. Per l'importanza che ha nella squadra, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche come leader, deve riuscire a controllarsi di più".