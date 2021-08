Samp, D'Aversa a Dazn: "Milan forte, abbiamo fatto un'ottima prestazione"

Ecco le dichiarazioni rilasciate a Dazn dal tecnico della Sampdoria, Roberto D’Aversa, al termine del match contro il Milan: "Sotto l’aspetto della prestazione credo che i ragazzi abbiano fatto un’ottima gara, giocando alla pari con una squadra forte come il Milan. Abbiamo mantenuto il risultato in equilibrio fino alla fine, l’episodio ci ha condannato in maniera negativa. Il Milan è stato bravo a metterci in difficoltà con un giocatore come Diaz molto bravo a giocare tra le linee. Non ci davano punti di riferimento, ma penso che abbiamo fatto un’ottima partita. Oggi i ragazzi hanno giocato in maniere determinata".