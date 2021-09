TMW Radio - Lo Monaco su Kessie: "Al Milan ha trovato la sua consacrazione, è un giocatore che incide in mezzo al campo"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Pietro Lo Monaco ha parlato di tanti temi tra cui Kessie. Queste le sue parole: "Mi suscita tanta rabbia perché credo sia uno dei motivi per cui il calcio si avvia verso momenti di grande buio. In questo momento i giocatori capiscono di potersi sostituire alle società. Kessié al Milan ha trovato la sua consacrazione, è un giocatore che incide in mezzo al campo. È al Milan, gli stanno facendo offerte importanti, andare a giocarci con le società, con questo modo di porsi selvaggiamente, credo non sia onesto e finisca per impoverire le società. Dovrebbe intervenire la FIFA per porre un freno a tutto questo. Ma a volte ad essere d’accordo con i procuratori sono proprio certi presidenti”.