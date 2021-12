Tomori: "Gara difficile domani, ma possiamo dare filo da torcere al Liverpool"

Queste le parole di Fikayo Tomori in conferenza stampa sul match di domani contro il Liverpool: "Non sarà facile, hanno un'ottima squadra, ma sappiamo di esserlo anche noi. Giocano un calcio intenso e di qualità, vengono da ottimi risultati sia in Premier che in Champions, ma abbiamo fatto un gran lavoro ultimamente, possiamo dargli filo da torcere. L'abbiamo fatto anche all'andata. Il calcio inglese è duro da affrontare, ma non siamo da meno".