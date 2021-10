Torino, Praet: "Milan molto forte, ma abbiamo fiducia nel fare risultato"

Dennis Praet, centrocampista del Torino, si è così espresso ai canali ufficiali del club in vista della sfida contro il Milan: "Dobbiamo continuare a giocare come stiamo facendo, il Milan è sempre una squadra molto forte e giocare lì è sempre molto difficile ,ma abbiamo fiducia per fare risultato. Il mister vuole sempre che andiamo al 100% con un pressing alto ed aggressivo contro tutte le squadre, non temiamo nessuno".