Totti: "Scudetto? Nessuna squadra dominerà il campionato"

Francesco Totti, storico ex capitano della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta della Sport in cui ha parlato della Serie A di quest’anno. Totti ha detto: “Siamo alle primissime giornate, è tutto in alto mare. La Juve, che ha avuto una partenza lenta, arriverà. Roma e Napoli possono fare molto meglio dell'anno scorso. Non c'è una squadra che distruggerà il campionato. Ma riparliamone più avanti, a tre quarti di stagione almeno”.