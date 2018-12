Vieri a Sky: "Gattuso lavoratore esemplare, fondamentale la presenza di Leo e Maldini"

Intervistato da Sky Sport, l'ex rossonero 'Bobo' Vieri ha parlato così del Milan e di Gattuso: "Alle spalle di Rino ora ci sono anche due dirigenti importanti, si confrontano giornalmente di gruppo e Rino è un grande lavoratore, ci mette tutta la sua passione ed è esemplare. Ha una buona squadra ma non è facile continuare a vincere come stan facendo. Adesso sono quarti ma ci vuole tempo, cosa che in Italia spesso manca. Mandi via Gattuso e poi chi prendi? Lasciamo che vadano avanti con questo progetto serio".