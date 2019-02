Acmilan - Le rossonere calano il tris a Tavagnacco

Undicesima vittoria in quindici giornate, la terza in una settimana tra Serie A e Coppa Italia. Dopo aver battuto due volte in tre giorni il Sassuolo, il Milan si è imposto (3-1) anche contro il Tavagnacco. Nella trasferta friulana le rossonere hanno fatto valere la propria forza e qualità, giocando una partita matura e colpendo nei momenti giusti: nel primo tempo il vantaggio di Thaisa Moreno, poi il raddoppio di Bergamaschi a inizio ripresa e il gol di capitan Sabatino su rigore. Alla fine anche il Tavagnacco ha trovato la via della rete, ma non è servito per riaprire il match. Le ragazze di Coach Morace salgono a 36 punti e soprattutto continuano a rimanere da sole al secondo posto in campionato.

IL TABELLINO

TAVAGNACCO-MILAN 1-3

TAVAGNACCO: Bonassi; Donda, Frizza, Mascarello (47'st Grosso), Kollanen, Blasoni (40'st Iacuzzi), Ferin, Erzen, Virgili, Pasqualini (15'st Cavicchia), Camporese. A disp.: James-Buhigas; Winter, Milan, Errico. All.: Rossi.

MILAN: Ceasar; Heroum, Fusetti, Mendes, Tucceri (27'st Zigic); Alborghetti (34'st Bellucci), Moreno, Carissimi; Bergamaschi, Sabatino (44'st Longo), Giacinti. A disp.: Zanzi; Capelli; Coda. All.: Morace.

Arbitro: Bracaccini di Macerata.

Gol: 22' Thaisa Moreno (M), 4'st Bergamaschi (M), 20'st rig. Sabatino (M), 31'st Ferin (T).

Ammonite: 25' Donda (T), 29' Giacinti (M), 6'st Ferin (T).