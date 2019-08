acmilan - Una vittoria per chiudere la WomensCup

Una vittoria era ciò che serviva. Le Rossonere di Mister Maurizio Ganz escono dalla WomensCup con un successo per 3-2 sullo Zurigo, che vale il terzo posto conclusivo. Il punteggio finale racconta in modo poco esaustivo quella che è stata la prestazione convincente delle ragazze di Mister Ganz, in vantaggio di tre reti fino a pochi minuti dal termine, prima del calo. Dopo la pesante sconfitta subita per mano del PSG, ecco la pronta reazione delle Rossonere in un test di livello contro una formazione come lo Zurigo: una positiva iniezione di fiducia in un torneo internazionale che alle ragazze è servito per crescere e per confrontarsi con realtà di alto livello. Mentre Mister Ganz è riuscito a dare minuti a quasi tutte le sue giocatrici a disposizione.

LA CRONACA

Il Milan parte subito forte, trovando il vantaggio dopo soli 8 minuti grazie a Valentina Giacinti: su assist di Zigic, il capitano controlla e di destro batte il portiere avversario Kaspar. Al 12' arriva il raddoppio rossonero grazie a Nora Heroum, che da due passi, su azione di corner, devia in rete il 2-0. Dopo l'inizio sprint, il Milan rallenta un po' il passo e Korenciova è brava a dire di no al 33' sul tentativo dello Zurigo di rientrare nel match. Nella ripresa, le Rossonere hanno mantenuto costantemente il controllo del match trovando anche il gol del 3-0: al 62' Valentina Bergamaschi è bravissima a ruvare palla a metà campo e a involarsi da sola verso la porta, insaccando di sinistro dopo aver resistito al rientro avversario. Dopo la consueta girandola di cambi, da una parte e dall'altra, lo Zurigo ha approfittato di un calo per rimettersi improvvisamente in partita. Le reti di Andrade all'86' e Humm al 90' non sono però bastate alla formazione svizzera per cambiare l'esito del match.