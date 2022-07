Adami: "Professionismo? Mio obiettivo da sempre. Per noi cambia tutto"

MilanNews.it

La centrocampista del Milan Greta Adami, alla vigilia del suo trentesimo compleanno, è stata intervistata sulle colonne della Gazzetta dello Sport. La calciatrice rossonera ha parlato, tra le altre cose, del professionismo nel calcio femminile italiano, raggiunto a partire da quest'anno. Queste le sue parole: "Era l'obiettivo che avevo da sempre. Gioco a calcio dall'età di 8 anni, per me e per noi cambia tutto. C'è tanto da crescere ancora ma è un grande punto di partenza anche per tutto lo sport femminile".