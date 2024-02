Addio alla Poule Scudetto per il Milan Femminile a causa del ko col Sassuolo

Mancano ormai solo altre due giornate alla fine della regular season. La 16^ di Serie A Femminile eBay si è aperta con la vittoria in trasferta della Roma sul Napoli per 1-0. Il Milan di Corti, invece, ritrova il Sassuolo dopo il successo della gara di ritorno valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Se da un lato il Diavolo è reduce da una sola vittoria nelle ultime sette gare di campionato, la squadra di Piovani, invece, ha collezionato cinque vittorie su sette, raggiungendo il quinto posto in classifica con 20 punti. Tenendo conto dei cinque punti che separano il Milan - attualmente ottavo - e il Sassuolo al quinto, per le rossonere è fondamentale ottenere il massimo risultato in queste ultime gare, in modo da continuare a lottare per un posto nella poule scudetto.

Dopo una prima fase di pressing e costruzione da parte delle neroverdi, è il Milan a sfiorare la rete del vantaggio al 7’ con il cross in area di Dubcova e la conclusione di Nadim che termina alta sopra la traversa. Qualche minuto dopo, al 10’ il Sassuolo prova l’affondo con il cross dalla destra e la conclusione di Clelland, deviata in corner da Giuliani che alza la palla sulla traversa. Verso la fine della prima frazione di gioco è la squadra di Piovani a sbloccare il risultato al 33’, grazie al penalty guadagnato su fallo di Soffia in area. Dopo il vantaggio neroverde, il Milan prova subito a reagire e a chiudere il primo tempo in attacco, ma dall’altro lato trova un Sassuolo attento a difendere con cura il risultato.

Nella ripresa il Milan prova fin da subito a essere pericoloso, con l’assist di Laurent per Dompig che non riesce a trovare la deviazione decisiva sotto porta e con la ribattuta di Staskova che trova l’intervento della difesa avversaria. In questi minuti il Milan cresce sempre di più, tanto da sfiorare la rete del pari al 58’ con l’assist per Grimshaw che non riesce ad arrivare sul pallone, grazie alla scivolata decisiva di Missipo. Man mano che passano i minuti, i ritmi della gara si abbassano sempre di più, con il Milan da una lato che non riesce a essere di fatto pericoloso e concreto, e con il Sassuolo dall’altro lato ben organizzato in campo e impegnato a difendere il vantaggio.

Al triplice fischio finale la squadra di Piovani si aggiudica il match contro le rossonere grazie alla rete di Sabatino nel primo tempo e blinda la quarta posizione in classifica. Sull’altro fronte, invece, il Milan di Corti vede svanire definitivamente la possibilità di accorciare le distanze e di agguantare un posto per la poule scudetto.