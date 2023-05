Bertolini: “Percorso stimolante. Women's Nations League è un deciso passo avanti nella crescita"

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

La ct dell’Italia Femminile Milena Bertolini ha commentato il sorteggio di quest’oggi dei gironi di Women’s Nations League che vedrà le azzurre affrontare Svezia, Spagna e Svizzera nel torneo che vale anche per la qualificazione all’OIimpiade del 2024: “Sarà un percorso stimolante quando fai parte delle nazionali più forti d'Europa è normale affrontare avversarie di questo livello. I quattro gironi della nostra Lega sono tutti molto equilibrati, l’aspetto positivo è essere tra le migliori 16 squadre del continente e avere quindi la possibilità di competere per raggiungere la Final Four.

- continua Bertolini come riporta il sito della FIGC - Questa competizione rappresenta un deciso passo in avanti, che va di pari passo con la crescita del movimento in tutto il mondo, è una formula che aumenterà lo spettacolo, permettendo ai tifosi e agli appassionati di assistere a partite tra squadre dello stesso livello”.