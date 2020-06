Carissimi lascia il calcio e il Milan la ringrazia: "Grazie di tutto, auguri per il futuro"

Marta Carissimi appende le scarpette al chiodo. La centrocampista del Milan ha deciso di non proseguire la carriera da calciatrice e il club rossonero le ha dedicato una nota su Twitter per ringraziarla.

Oggi si conclude la tua lunga carriera da calciatrice: grazie Marta per questi due bellissimi anni in rossonero e per aver onorato sempre la maglia del Milan, mettendo a disposizione del gruppo la tua esperienza. A te vanno i nostri migliori auguri per il tuo futuro!#SempreMilan pic.twitter.com/UbrPQWkCzK