Comincia la Poule Salvezza della Serie A Femminile. Il Milan riposa alla prima

Dopo la lunga pausa per far spazio alla Nazionale e alle semifinali di Coppa Italia torna in campo la Serie A Femminile con l’avvio della seconda fase della stagione che esprimerà i vari verdetti in ballo: Scudetto, qualificazione alla prossima Champions League, retrocessione diretta e spareggio.

Nella Poule Scudetto a riposare in questo primo turno sarà la capolista Roma, che dunque osserverà dal divano le sfide delle due inseguitrici: Juventus e Fiorentina. Le due squadre sono piuttosto distanti dalla vetta (-8 le bianconere, -12 le viola), ma proveranno a tenere aperto il discorso titolo e soprattutto lotteranno fra loro per la seconda piazza che renderebbe più agevole il cammino in Champions (l’Italia dalla prossima stagione avrà tre posti). Le toscane andranno a far visita a un Sassuolo che ha conquistato il quinto posto quasi in extremis e punta a essere la mina vangante della seconda fase, mentre la Juventus se la vedrà in casa dell’Inter in un nuovo capitolo del Derby d’Italia in cui si potrà capire se il cambio di panchina in casa bianconera ha dato gli effetti sperati.

Nella Poule Retrocessione la lotta è invece tutta campana con Napoli e Pomigliano a giocarsi in queste gare il penultimo posto che vale lo spareggio con la seconda di Serie B ed evitare la retrocessione diretta. Le due squadre hanno infatti un ritardo di dodici punti sulla Sampdoria, molto ampio per essere colmato visto anche il cammino stagionale delle due squadre. Il Pomigliano ci proverà fin da subito ospitando le doriane in casa, mentre per il Napoli ci sarà la trasferta a Como.

POULE SCUDETTO - Prima giornata

Sabato 16 marzo

Sassuolo-Fiorentina ore 15:00

Domenica 17 marzo

Inter-Juventus ore 16:00 (Rai2)

Riposa: Roma

Classifica: Roma 51, Juventus 43, Fiorentina 39, Sassuolo 26, Inter 26

POULE SALVEZZA - Prima giornata

Sabato 16 marzo

Pomigliano-Sampdoria ore 12:30

Domenica 17 marzo

Como-Napoli Femminile ore 12:30

Riposa: Milan

Classifica: Milan 21, Como 21, Sampdoria 18, Napoli 6, Pomigliano 6