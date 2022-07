Como Women, De la Fuente: "Domani contro il Milan test molto importante per noi"

MilanNews.it

Sebastian de la Fuente, tecnico del Como Women, ha parlato in conferenza stampa in vista della stagione di Serie A facendo anche il punto sulla preparazione in queste prime settimane: “La squadra l’ho vista molto bene in questa prima settimana di allenamenti. Ovviamente c’è chi è più avanti e chi più indietro con la condizione fisica. Domani contro il Milan sarà un test molto importante per noi. Sono molto felice della squadra che abbiamo, ringrazio tutto lo staff dirigenziale per avermi messo a disposizione quello di cui avevo bisogno. Abbiamo lavorato insieme e ogni scelta di mercato è stata condivisa con la società. Domani partiremo per il ritiro di Marilleva e lì lavoreremo soprattutto per cercare di trasmettere i concetti di gioco, vogliamo esprimere un bel gioco e in questi giorni di ritiro proveremo degli schemi per affinare l’intesa anche con le nuove. Per quanto riguarda i moduli, beh scoprirete con che modulo giochiamo solo se verrete allo stadio”.