Domani alle 14.30 andrà in scena l'atteso derby femminile tra Inter e Milan. Una partita importante per entrambe le squadre desiderose di proseguire in una competizione in cui le due formazioni vogliono ben figurare. La partita, in particolare, sarà trasmessa su Tim Vision, piattaforma su cui entrambe le squadre debutteranno per la prima volta.