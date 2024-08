Coppa Italia Femminile: definito tabellone e graduatoria

Coppa Italia Femminile. Ventisei squadre al via, confermata la formula della scorsa stagione: le prime otto formazioni della graduatoria entreranno in gioco dagli ottavi, previsti per il mese di ottobre. Quarti e semifinali con gare di andata e ritorno.

Con il comunicato ufficiale numero 6, la Divisione Serie A Femminile Professionistica ha reso nota la graduatoria di ingresso alla Coppa Italia 2024-25, a cui partecipano le 10 squadre della Serie A eBay e le 16 della Serie B. A inaugurare la stagione, domenica 25 agosto, saranno le due gare del turno preliminare: Lumezzane-Orobica e Vis Mediterranea-Pavia Academy.

Confermato il format della passata stagione, con la Roma - vincitrice nella finale di Cesena contro la Fiorentina - che difenderà il trofeo. I due club vincitori del turno preliminare, che vedrà in campo le squadre dal 23° al 26° posto della graduatoria, si uniranno alle 14 squadre dal 9° al 22° posto della graduatoria per i sedicesimi di finale previsti in gara secca per domenica 8 settembre, in casa della squadra peggio posizionata in graduatoria.

Le otto vincenti raggiungeranno le prime otto squadre in graduatoria per gli ottavi di finale, in programma anch'essi in gara secca e in casa della squadra peggio piazzata in graduatoria tra il 5 e il 7 ottobre.

Quarti di finale e semifinali si svolgeranno invece in gare di andata e ritorno: i quarti a gennaio (andata tra il 14 e il 16, ritorno tra il 28 e il 30), le semifinali il 15-16 febbraio (andata) e il 15-16 marzo (ritorno). Il ritorno dei quarti e delle semifinali si giocherà in casa della squadra meglio piazzata in graduatoria.

COPPA ITALIA 2024-25 - LE DATE

Turno preliminare - Domenica 25 agosto

Sedicesimi di finale - Domenica 8 settembre

Ottavi di finale - 5-6-7 ottobre

Quarti di finale - 14-15-16 gennaio (andata), 28-29-30 gennaio (ritorno)

Semifinali - 15-16 febbraio (andata), 15-16 marzo (ritorno)

Finale - Data da definire

COPPA ITALIA 2024-25 - LA GRADUATORIA

1 - Roma

2 - Juventus

3 - Fiorentina

4 - Sassuolo

5 - Inter

6 - Milan

7 - Como Women

8 - Sampdoria

9 - Napoli Femminile

10 - Lazio Women

11 - Ternana Women

12 - Parma

13 - Cesena

14 - H&D Chievo Women

15 - Women Hellas Verona

16 - Genoa

17 - Bologna

18 - Brescia Calcio Femminile

19 - Arezzo

20 - Res Women

21 - San Marino Academy

22 - Freedom

23 - Lumezzane

24 - Vis Mediterranea

25 - Academy Pavia

26 - Orobica Bergamo