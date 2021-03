Coppa Italia Femminile, primo round all'Inter, ma c'è ancora il ritorno

Il derby è sempre il derby. La gara di oggi però ha un sapore diverso per le rossonere perché vale come un pass per la finale di Coppa Italia Femminile 2021. Al Breda anche l’amministratore delegato e direttore generale del Milan, Ivan Gazidis per seguire da vicino la squadra di Ganz.

Primi minuti intensi per la squadra di Attilio Sorbi che entra in campo super aggressiva e va in vantaggio al 4’: contrasto di Fusetti che tocca con la mano in area di rigore e il direttore di gara assegna il penalty all’Inter. Korenciova intercetta la conclusione di Rincon ma Marinelli respinge in porta e segna la rete dell’1-0. Le rossonere in svantaggio dopo 5 minuti cercano di reagire con una bella azione al 7’: veronica di Conc che si accentra e cerca la conclusione, ma la palla viene messa in corner dalla difesa neroazzurra. Al 11’ arriva la seconda rete per le padrone di casa con un sinistro di Moller che finisce sotto la traversa. Riapre la gara Valentina Giacinti al 14’: assist di Rask e pallonetto del capitano che realizza la rete del 2-1. Milan che accorcia le distanze e cerca di sfruttare soprattutto la fascia di destra per costruire le occasioni più pericolose.

Segnali di ripresa da parte delle rossonere nei primi minuti del secondo tempo. In particolare bella azione personale di Hasegawa al 55’ che sterza, si accentra e prova la conclusione, trovando però il muro neroazzurro. Buona prestazione in generale da parte della giapponese che è abile nel dribbling, imposta spesso il gioco e prova a mandare in rete Giacinti al 60’. Pressing costante delle rossonere nel secondo tempo, giocato principalmente nella metà campo dell’Inter. Milan che si riaccende al 70’: assist di Hasegawa, ottima sterzata di Grimshaw e tiro che colpisce il palo. La squadra di Ganz è in pieno controllo della partita e alla ricerca costante del pari. Ottima occasione al 73’: scarico indietro di Giacinti e conclusione di Dowie respinta da Gilardi. Finale di gara intenso al Breda con le rossonere che continuano a spingere e a creare occasioni: al 88’ azione in velocità e passaggio di Giacinti a Hasegawa che si accentra e viene fermata dalla diagonale del difensore avversario.

Ciononostante la partita termina 2-1 per le neroazzurre. L’Inter si aggiudica così il suo primo derby. Sia in Campionato che in Coppa Italia, infatti, le rossonere hanno sempre vinto tutti i derby disputatisi fino ad adesso. L’ultimo il 18 Ottobre 2020, match valido per la sesta giornata di Serie A Femminile. Un sonoro 4-1 che aveva permesso alle rossonere di salire a 15 punti in classifica, accorciando sul Sassuolo. Con la vittoria di oggi il Milan sale a quota 19 gol segnati contro l’Inter e 9 subiti.

Quello di oggi, invece, è un risultato che sta un po’ stretto alle rossonere. Sicuramente è da apprezzare la prestazione della squadra di Ganz, la quale ha ritrovato la grinta giusta nel secondo tempo ha cercato fino alla fine di segnare la rete del 2-2 per poter mettere un’ipoteca sulla finale di Coppa Italia. Nelle prossime settimane le rossonere dovranno affrontare non solo l’Empoli in Campionato, ma ritroveranno la squadra di Attilio Sorbi il 28 Marzo alle ore 12:30 per la diciassettesima giornata di Serie A e il 24 Aprile, data in cui si deciderà una delle finaliste di Coppa Italia.