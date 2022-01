Coppa Italia Femminile, Sampdoria-Milan: le convocate di mister Ganz

Dopo averla incontrata e battuta in Serie A, ecco di nuovo la Samp contro le rossonere, stavolta per l'andata dei Quarti di finale di Coppa Italia. Queste le convocate di Mister Ganz per Sampdoria-Milan, in programma domani alle 12.30:

PORTIERI

Babb, Fedele, Giuliani.

DIFENSORI

Agard, Codina Panedas, Fusetti, Guagni, Kirschstein, Thrige, Tucceri Cimini.

CENTROCAMPISTI

Adami, Grimshaw, Jane, Nano.

ATTACCANTI

Bergamaschi, Cortesi, Longo, Miotto, Piemonte, Stapelfeldt, Thomas.