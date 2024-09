Domani amichevole per il Milan Femminile: al 'Puma - House of Football' arriverà lo Zurigo

La stagione ufficiale delle rossonere si è aperta con una sconfitta sul campo del Como Women. Una partita non fortunata e un risultato che non ha premiato le nostre ragazze, che avrebbero senz'altro meritato un epilogo diverso alla luce di quanto creato in campo. Il ko di Seregno, però, è già alle spalle e ora le rossonere di Coach Bakker sono attese da due settimane di sosta e di lavoro intenso.

La prossima avversaria in campionato è la Fiorentina, terza classificata nell'ultimo campionato e qualificata all'attuale Women's Champions League. Da qui, dalla prima casalinga al PUMA House of Football, ripartirà la stagione della nostra Prima Squadra femminile, determinata a risollevarsi e a scrivere una nuova storia, ripartendo da quei segnali positivi che, al netto del risultato, sono emersi nella 1ª di Serie A.

Durante queste due settimane di sosta, le nostre ragazze disputeranno un'amichevole a porte aperte al PUMA House of Football. L'appuntamento è per sabato 7 settembre alle ore 14.30, contro lo Zurigo. L'ingresso sarà gratuito tramite prenotazione biglietto su Vivaticket. In questi giorni, tenete d'occhio il profilo Instagram AC Milan Women per partecipare a una speciale iniziativa, che può riservare sorprese.

Lo Zurigo, tra l'altro, evoca dolci ricordi ai tifosi rossoneri, perché contro la formazione elvetica giocammo il nostro esordio assoluto in Women's Champions League. Una vittoria per 2-1 al Letzigrund Stadion firmata da una doppietta di Valentina Giacinti. Sabato sarà "solo" un'amichevole, ma rappresenterà un altro tassello per mettere minuti nelle gambe, creare conoscenza reciproca e crescere ancora.