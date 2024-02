Febbraio, il calendario del Milan Femminile: obiettivo Poule Scudetto

vedi letture

Per le ragazze di Mister Corti il periodo in arrivo è determinante, perché sancirà già il termine della prima fase di Serie A. Dalla Fiorentina al Derby, PUMA House of Football incornicerà il verdetto: la speranza è di recuperare l'accesso alla Poule Scudetto, vincere e rimontare la sola via possibile.

SERIE A FEMMINILE

15ª giornata, Milan-Fiorentina, sabato 3 febbraio ore 15.00 (DAZN) - PUMA House of Football

16ª giornata, Sassuolo-Milan, sabato 10 febbraio ore 18.00 (DAZN) - Stadio Enzo Ricci (Sassuolo)

17ª giornata, Sampdoria-Milan, mercoledì 14 febbraio ore 17.00 (DAZN) - Sciorba Stadium (Genova)

18ª giornata, Milan-Inter, data e ora TBD (DAZN) - PUMA House of Football

COPPA ITALIA FEMMINILE

Quarti di finale (ritorno), Milan-Sassuolo, martedì 6 febbraio ore 17.00 (YouTube FIGC) - PUMA House of Footbal