Femminile, derby all'ultima giornata: in palio c'è il terzo posto

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultima giornata in vista anche per il Milan femminile che sabato 27 giugno concluderà il suo campionato con il botto: sarà infatti il derby con l'Inter a concludere la poule scudetto. Partita fondamentale per le ragazze di Ganz che possono superare la Fiorentina al terzo posto (le viola non giocheranno perché osservano il turno di riposo). Calcio di inizio alle 14.30.