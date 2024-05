Femminile, il nuovo allenatore del Milan può essere Matteo Contini

Dopo la Juventus, che si è affidata a Max Canzi, anche altre panchine della Serie A Femminile sono destinate a cambiare proprietario nel corso di questa estate a partire della due milanesi. In casa Inter è infatti arrivata al capolinea l'avventura di Rita Guarino iniziata nel 2021 che ha portato le nerazzurre a tre quinti posti consecutivi mancando quel passo in avanti che in tanti si aspettavano con l'arrivo della plurititolata (4 Scudetti, 1 Coppa Italia 2 Supercoppe Italiane con la Juventus) allenatrice. Per lei ora ci sarà l'ambizioso progetto del Genoa in Serie B, mentre alla guida dell'Inter arriverà quel Gianpiero Piovani reduce da sei anni positivi, con l'eccezione della passata stagione, al Sassuolo e ormai pronto per il grande salto in una big.

Se sulla sponda nerazzurra del naviglio si punta su un big del calcio femminile, su quella rossonera dopo la parentesi Davide Corti, tecnico promosso dalla Primavera al posto di Maurizio Ganz nel corso di questo campionato, arriverà con tutta probabilità un neofita del calcio femminile come Matteo Contini. L'ex difensore di Parma, Napoli e Bari (fra le altre), è reduce dall'esperienza in Serie D con il Desenzano che ha fatto seguito a quelle sulle panchine di Pergolettese, Giana Erminio e Carpi sempre fra terza e quarta serie. Una scelta che, con le dovute differenze, ricorda quelle della Nazionale con Andrea Soncin e appunto quella della Juventus.

E il Sassuolo? Il club neroverde non ha ancora scelto con chi sostituire l'ormai partente Piovani. C'è stato un pensiero per Antonio Cincotta, ex di Fiorentina e Sampdoria, ma non è andato a buon fine. La ricerca in terra emiliana dunque continua