Femminile, Morleo all'esordio: "Grande emozione, dico grazie alle mie compagne"

Carolina Morleo, centrocampista del Milan classe 2003, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale rossonero nel post partita della vittoria sul Cesena in Coppa Italia: "Aspettavo da tanto questo momento. In settimana ho pensato ad un possibile esordio, quindi sono arrivata qui concentrata e pronta ad aiutare le mie compagne. E' stata una grande emozione, ma ero concentrata per aiutare la squadra e non commettere errori. Le mie compagne sono state di grande aiuto. In questi mesi mi hanno aiutato tantissimo e le sentivo che mi incitavano in campo, devo ringraziarle. Mister Ganz mi ha detto di giocare semplice come so fare ed è stato importante".