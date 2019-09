Giacinti a MTV: "Milan per me vuol dire orgoglio, passione, grinta e sacrifici e anche vittorie"

Intervistata da Milan Tv a margine della presentazione della squadra femminile, Valentina Giacinti ha parlato così: “Milan per me vuol dire orgoglio, passione, grinta e sacrifici e anche vittorie. Il gruppo per noi è la forza, abbiamo bisogno di essere compatte, di andare nella stessa direzione con gambe e testa. Cercheremo di fare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo. Capitano? Indossare la maglia del Milan è motivo di orgoglio, rappresentare questo club è una soddisfazione. Mi ci rivedo nel Mister per la voglia di vincere e la grinta. Penso che faremo grandi cose”