Giacinti carica il 'suo' Milan: "L'anno prossimo daremo ulteriore fastidio alla Juve"

Valentina Giacinti, capitano del Milan Femminile, si è così espressa su Twitch durante “AC Milan Talk” in diretta sul canale ufficiale del club rossonero soffermandosi sugli obiettivi per la prossima stagione: “La prossima stagione sicuramente vorremo fare qualcosina in più di quest’anno, daremo fastidio ulteriormente alla Juve e vorremmo andare avanti il più possibile in Champions. Per l’estate ce l’ho già tutta programmata, girerò un po’ (ride, ndr). Ricominceremo già a luglio, avremo solo un mesetto di pausa in estate”.