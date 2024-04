Gioca anche il Milan Femminile: le rossonere alle 15 ospitano il Napoli

Dopo la pausa per le nazionali, è tornata in campo la Serie A Femminile, con suddetto turno che si chiuderà lunedì pomeriggio con il big match fra Roma e Juventus, dove le giallorosse proveranno a chiudere ogni discorso Scudetto potendo andare a +10 dalla concorrenza. Ad aprire le danze, invece, Inter e Sassuolo, con le nerazzurre vittoriose 2-1 ma ancora a -7 dalla Fiorentina, che in questo turno riposerà.

In chiave salvezza invece il Napoli proverà a proseguire nel suo momento positivo andando a sfidare un Milan che non ha più molto da chiedere alla stagione se non finire al meglio evitando figuracce, mentre il Pomigliano cercherà di muovere la classifica, e magari ricucire lo strappo con le corregionali, ospitando il Como.

Di seguito il programma completo:

POULE SCUDETTO

Già giocata

Sassuolo-Inter 2-1

Lunedì 15 aprile

Roma-Juventus --> ore 18:00 (diretta Rai Sport)

Riposa: Fiorentina

CLASSIFICA: Roma 57*, Juventus 44**, Fiorentina 39*, Sassuolo 32, Inter 30

* un gara in meno

** due gare in meno

POULE SALVEZZA

Domenica 14 aprile

Pomigliano-Como Women

Milan-Napoli Femminile (ore 15)

Riposa: Sampdoria

CLASSIFICA: Milan 27, Sampdoria 24*, Como Women 22*, Napoli Femminile 10, Pomigliano 6

* una gara in più