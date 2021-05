Il Milan Femminile è in Champions League Women per la prima volta nella sua storia

Prima storica qualificazione in Champions League Women per il Milan Femminile di Maurizio Ganz. Il match contro il Sassuolo, valevole per il secondo posto in classifica, termina 0-0, nonostante le tante occasioni. Risultato perfetto per le rossonere, a cui bastava solo un punto per essere matematicamente qualificate alla competizione europea. Il Milan, quindi, parteciperà alla prossima edizione della Champions League Women.