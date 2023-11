Il Milan Femminile pareggia 1-1 contro il Sassuolo Women

Finisce in parità la seconda gara di giornata di Serie A Femminile. Né Milan, né Sassuolo riescono infatti a trovare la vittoria continuando così in un avvio di campionato al di sotto delle attese. Succede tutto nei primi minuti con le rossonere che passano subito in vantaggio con Bergamaschi, ma vengono raggiunte dopo pochi minuti da Beccari.

Serie A, 7ª giornata

Sabato 11 novembre

Roma-Napoli 6-0

19’ Valdezate, 26’, 32’ Viens, 45’ Giugliano, 66’ Di Guglielmo, 90’ Kramzar

Milan-Sassuolo 1-1

3’ Bergamaschi (M), 6’ Beccari (S)

Domenica 12 novembre

Sampdoria-Fiorentina 12:30

Inter-Pomigliano 15:00

Como-Juventus 20:30 (RaiSport)

LA CLASSIFICA: Roma 21*, Juventus 15, Fiorentina 13, Como 13, Inter 10, Milan 8*, Sampdoria 6, Sassuolo 5*, Pomigliano 1, Napoli 0*.

*una partita in più