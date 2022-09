Italia Femminile al Mondiale, Giuliani: "Ci godiamo questo traguardo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La portiera dell'Italia Femminile Laura Giuliani ai microfoni della Rai ha espresso tutta la sua felicità per il successo e la qualificazione ai Mondiali: "Ragazze mondiali di nuovo, abbiamo centrato questo obiettivo e ora ci godiamo questo traguardo, poi ci prepareremo al meglio per la Coppa del Mondo. L'emozione più grande è aver raggiunto questo obiettivo tutte assieme, queste due gare erano difficili per il periodo complicato che abbiamo attraversato e dobbiamo ripartire da qui perché abbiamo ancora tante soddisfazioni da toglierci".