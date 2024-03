Italia Femminile U19, ci sono ben 6 rossonere tra le convocate per le qualificazioni europee

vedi letture

Dopo Under 17 Femminile, Under 17 e Under 19 maschili, è arrivato il momento di scendere in campo per la seconda fase di qualificazione all'Europeo anche per la Nazionale Under 19 femminile. Dopo il raduno svolto in questi giorni al CPO Giulio Onesti di Roma, il tecnico Selena Mazzantini ha scelto le 20 calciatrici che lunedì 1° aprile partiranno alla volta del Portogallo, sede del girone del Round 2 che comprende anche Svizzera e Inghilterra. Le tre gare dell'Italia, tutte trasmesse in diretta streaming su figc.it, si giocheranno tra Oeiras e Queluz; mercoledì 3 l'esordio contro le padrone di casa del Portogallo (ore 19 italiane), con il girone che proseguirà sabato 6 alle 16 con la sfida alla Svizzera e si chiuderà mercoledì 9 alla stessa ora contro l'Inghilterra.

Alla fase finale, in programma dal 14 al 27 luglio in Lituania, accederanno soltanto le prime classificate di ciascuno dei sette gironi del Round 2. Il sorteggio della fase finale, in programma il 30 aprile (orario e sede da confermare), dividerà le squadre in due gironi da quattro, con le prime due classificate di ogni girone che accederanno alle semifinali. Tre le sedi che ospiteranno le partite: il Darius and Girenas Stadium a Kaunas, il Jonava Stadium a Jonava e il Marijampolé Stadium a Marijampolé.

L'Italia, per arrivare alla seconda fase, ha dovuto superare un girone giocato a Colomiers (Francia) e chiuso al secondo posto, alle spalle delle Bleues e davanti a Irlanda del Nord e Ungheria.

L'elenco delle convocate

Portiere: Viola Bartalini (Fiorentina), Emma Mustafic (Juventus);

Difenditrici: Azzurra Gallo (Juventus), Leda Gemmi (Milan), Elena Cristina Pizzuti (Roma), Nadine Sorelli (Milan), Martina Viesti (Roma), Paola Zanini (Milan), Carola Zannini (Ternana Women);

Centrocampiste: Giada Catena (Roma), Erin Maria Patrizia Cesarini (Milan), Valentina Donolato (Milan), Eva Schatzer (Sampdoria), Sofia Testa (Roma);

Attaccanti: Greta Bellagente (Juventus), Veronica Bernardi (Roma), Ginevra Moretti (Juventus), Giada Pellegrino Cimò (Roma), Monica Renzotti (Milan), Manuela Sciabica (Sassuolo)