L'ex del Milan Femminile Valentina Giacinti parla della crescita del movimento

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Il calcio femminile è cresciuto in tutto il mondo, siamo felici di giocare una partita del genere perché così possiamo vedere il livello raggiunto e prepararci per l'Europeo. Ci siamo ritrovate a Coverciano con tanta voglia di vestire questa maglia, siamo contente di affrontare queste due amichevoli e già da domani dobbiamo dimostrare che siamo tornate ad essere quelle che siamo state in questo periodo". Sono queste le parole di Valentina Giacinti, attaccante della Nazionale femminile, alla vigilia del match che vedrà le azzurre impegnate contro Malta. L'attaccante, poi, sottolinea come in questa Nazionale ci siano "tante giocatrici forti; io cerco sempre di mettermi a disposizione", mentre sul suo ruolo, essendo una delle più esperte, ammette che "le più giovani o quelle che fanno il mio ruolo ogni tanto chiedono dei consigli.

Io anche lo faccio ancora oggi perché voglio sempre crescere. Penso che ho ancora tanti anni da fare e voglio sempre migliorare", conclude. (ANSA).