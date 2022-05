LIVE MN - Femminile, Inter-Milan (0-3): Derby vinto, ma addio Champions...

Grandissimo successo del Milan, Inter battuta 3-0 e terzo posto consolidato. Qualificazione in Champions svanita a causa della vittoria della Roma sulla Samp, ma la base da cui ripartire la prossima stagione le rossonere ce l'hanno già in casa con Mister Ganz!

94' Finita! Milano è ancora rossonera!

92' Occasione Inter, Marinelli sfiora il gol di testa.

90' Quattro minuti di recupero.

87' Njoya Ajara ci prova, ma Giuliani dice di no con un grandissimo intervento.

80' Dieci minuti al termine! Partitia a senso unico a Sesto San Giovanni.

75' Cambio nel Milan: dentro Jane e Longo, fuori Bergamaschi e Adami.

68' Ora un po' di ossigeno per le rossonere con un lungo possesso palla.

60' GOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOL! Punizione telecomandata di Tucceri Cimini che termina sotto al sette, che gol!

52' ANCORA MILAN! Ripartenza con Thomas, cross per Bergamaschi, Durante anticipa e palla che arriva a Boureille: destro secco che colpisce la traversa!

50' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! RADDOPPIO MILAN! Corner perfetto di Tucceri, colpo di testa di Boureille sul secondo palo e 2-0!

45' Inizia il secondo tempo

Quarantacinque minuti non esilaranti tra Milan e Inter. Gara molto combattuta sul piano fisico, ma in questo primo tempo si ricordano pochissime azioni da gol. Poche sì, ma importanti: al diciassettesimo minuto, Guagni mette un cross dalla destra per Thomas che non sbaglia e porta in vantaggio le rossonere. Milan che, nonostante il momentaneo vantaggio, rimane ancora fuori dalla zona Champions: la Roma Femminile chiude il primo tempo in vantaggio per quattro reti a zero contro la Sampdoria.

50 Fine primo tempo.

45' Cinque minuti di recupero.

43' Conclusione di Karchouni, para Giuliani

36' Altro infortunio nel Milan: fuori Codina, dentro Tucceri Cimini.

30' Non ce la fa Arnadottir, dentro Agard.

24' Karchouni entra in area dopo una serprentina, ma la difesa rossonera spazza via la minaccia.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOL! Cross perfetto di Guagni, Thomas anticipa tutti e realizza la rete dell'1-0!

15' Gara molto combattuta, soprattutto a centrocampo.

8' Poche emozioni in questo inizio di match.

0' Inizia il match!

Le formazioni ufficiali:

INTER (4-3-3): Durante; Sønstevold, Kathellen, Alborghetti, Merlo; Csiszàr, Simonetti, Karchouni; Bonetti, Njoya Ajara, Pandini. A disp.: Gilardi, Landström, Santi, Marinelli, Brustia, Polli, M. Portales, Regazzoli, Kristjánsdóttir.

MILAN (3-4-2-1): Giuliani, Codina, Fusetti, Arnadottir; Guagni, Adami, Boureille, Thrige; Thomas, Bergamaschi; Piemonte A disp. Babb, Cazzioli, Jane, Longo Tucceri Cimini, Agard, Miotto, Cortesi.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale del derby tra Inter e Milan Femminile, gara valida per la penultima giornata del campionato di Serie A Femminile. Nel caso di successo, le ragazze di Ganz dovranno sperare in un passo falso della Roma contro la Sampdoria per giocarsi la qualificazione in Champions all'ultima giornata. Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti sulla partita!