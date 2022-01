LIVE MN - Supercoppa Italiana Femminile, Juventus-Milan (2-1) - Ko delle rossonere, ma quanti dubbi arbitrali...

Dopo novanta minuti combattuti, a uscirne vincitrice è la Juventus. Una gara sicuramente difficile per le rossonere, che se la giocano fino a quando l'arbitro non decide di essere la protagonista del match: prima il doppio giallo di Codina, molto discutibile, poi il rigore negato - clamoroso, veramente clamoroso - a pochi secondi dalla fine del match. Le rossonere escono non a testa alta, ma altissima dopo l'ottima prestazione.

94' Finisce qui. La Supercoppa Italiana va alla Juve.

94' Clamoroso allo Stirpe! Thomas beffa in velocità Lenzini, che si aggrappa all'attaccante rossonera e la butta a terra. Ma l'arbitro fischia fallo a favore della Juventus, pazzesco!

90' Quattro minuti di recupero.

88' Gol della Juve. Su corner, Girelli colpisce di testa e realizza la rete del vantaggio bianconero.

86' Punizione di Girelli precisa sotto il sette, ma Giuliani ci mette le manone e devia la palla in corner.

83' Cambio nel Milan: fuori Grimashaw, dentro Arnadottir.

81' Cambio nella Juve: dentro Staskova, fuori Caruso.

78' Continua ad attaccare la Juve, rossonere che fanno a fatica a contenere le bianconere.

75' Cartellino giallo per Giuliani a causa di una perdita di tempo dal rinvio dal fondo.

71' Cambio anche nel Milan: fuori Piemonte, dentro Longo.

71' Cambio nella Juve: fuori Hurtig, dentro Cernoia.

70' Ci prova Petersen: Giuliani blocca in due tempi.

61' Dopo l'espulsione si sono abbassati i ritmi. Ora la Juve conduce il gioco.

54' Espulsa Codina. Doppio giallo per la rossonera, che lascia il Milan in 10. Decisione troppo severa dell'arbitro.

52' TRAVERSA! Piemonte serve Bergamaschi in area, apre il piattone e conclusione che sbatte in pieno sul legno.

50' Gol della Juve. Cross di Bonansea, Bergamaschi prova l'intervento ma manda la palla in porta. 1-1.

45' Inizia il secondo tempo.

Il primo tempo tra Milan e Juventus termina con le rossonere in vantaggio. Dopo quarantacinque minuti dominati dalle bianconere, le ragazze di Mister Maurizio Gazn trovano il vantaggio a pochi secondi dal termine della prima metà di gara, con un'incornata di Grimshaw.

46' GOL GOL GOOOOOOOL!! Corner telecomandato di Tucceri Cimini, colpo di testa di Grimshaw e palla che termina in porta. 1-0!

45' Un minuto di recupero.

39' Primo giallo del match: ammonita Codina.

37' Attacca il Milan. Piemonte trova Thomas, che anticipa Peyraud ma non trova la porta.

35' Ripartenza sprecata del Milan con Guagni.

31' Traversone di Gama che trova Girella, ma il colpo di testa non è preciso.

26' Altra occasione per le bianconere: Bonansea in area, servita da Girelli, prova il destro ad incrociare. Deviazione decisiva di Tucceri Cimini.

25' Cross di Bonansea per la testa di Caruso, ma la conclusione è troppo debola per impensierire Giuliani.

22' Attacca la Juventus dalla sinistra, ma Giuliani è brava ad allontanare la minaccia.

20' Ci prova Bonansea dal limite dell'area, palla fuori.

15' Bell'azione del Milan, che termina con un tiro al volo di Adami. Conclusione fuori di pochissimo.

5' Occasione Juve! Carusu si trova a tu per tu con Giuliani, ma l'estremo difensore si fa trovare attenta e devia la conclusione in corner.

3' Prima occasione per il Milan! Tucceri serve Thomas in profondità, ma l'attaccante non impatta la sfera.

1' Inizia la finale!

Le formazioni ufficiali:

Juventus (4-3-3): Peyraud Magnin; Lundorf, Gama, Lenzini, Boattin; Rosucci, Pedersen, Caruso; Bonansea, Girelli, Hurtig. Allenaotre: Montemurro. A disposizione: Aprile, Hyyrynen, Panzeri, Nilden, Cernoia, Grosso, Zamanian, Staskova, Pfattner.

MILAN (3-4-3): Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Bergamaschi, Adami, Grimshaw, Tucceri; Thomas, Piemonte, Guagni. Allenatore: Ganz. A disposizione: Andersen, Arnadottir, Selimhodzic, Fedele, Longo, Babb, Premoli, Miotto, Dal Bruno.

Amici e amiche di MilanNews.it, mancano pochissimi minuti a Juventus-Milan, match valido per il primo trofeo della stagione: la finale di Supercoppa Italiana Femminile! Una partita molto tesa, tra due delle migliori squadre femminili italiane. Le rossonere di Maurizio Ganz hanno battuto in semifinale la Roma, col risultato di 2-1, mentre le bianconere hanno superato il Sassuolo solamente ai rigori. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.